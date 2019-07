Disabile sollevato in aria dal pubblico di un concerto: lo scatto diventa subito virale

Lo sguardo pieno di gioia di Sebastian, un ragazzo disabile, sollevato in aria durante un concerto, ha conquistato il mondo dei social. L'immagine è stata immortalata da un fotografo, Daniel Cruz, nel corso del Resurrection Fest, uno dei più imporanti festival di musica hard rock in Spagna, a Viveiro. Gli organizzatori dell'evento avevano predisposto uno spazio riservato per i disabili, curato nei minimi dettagli per garantire a tutti il massimo diverimento.