Da sei anni porta tutti i giorni il compagno disabile a scuola sulle spalle: la storia di due 12enni cinesi

Ogni mattina, da sei anni, va a prendere il compagno, lo accompagna a scuola e poi lo riporta a casa. Sempre portandolo sulle spalle. E' la storia di Xu Bingyang e del suo amico disabile Zhang Ze , due 12enni di Meishan, in Cina . E' dal loro primo giorno di scuola che Xu si prende cura del suo migliore amico Zhang (affetto da Miastenia gravis, una patologia autoimmune caratterizzata da debolezza muscolare che non gli permette di camminare): lo aiuta anche a mangiare, a fare i compiti e ad andare in bagno. "Sono più grosso di lui, se non lo avessi aiutato io, non lo avrebbe fatto nessuno", ha dichiarato Xu ai media cinesi.

"Io peso più di 40 kg, mentre Zhang ne pesa solo 25. Per me non è difficile trasportarlo", ha aggiunto Xu. "Xu è il mio migliore amico. Ogni giorno studia, parla e gioca con me. Devo ringraziarlo per essersi preso cura di me fino ad oggi", ha detto invece Zhang.