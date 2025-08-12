Parigi, dice 'Palestina libera' via radio all'equipaggio di una compagnia aerea israeliana: sospeso controllore di volo

Il ministro dei Trasporti francese: "L'analisi delle registrazioni dimostra che i fatti sono veri"
Un controllore di volo dell'aeroporto di Roissy-Charles de Gaulle, a Parigi, è stato "sollevato da ogni incarico fino a nuovo avviso" dopo aver pronunciato "Palestina libera" durante uno scambio radio avvenuto lunedì con un equipaggio della compagnia aerea israeliana El Al. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot. "L'analisi delle registrazioni dimostra che i fatti sono veri", ha dichiarato Tabarot.
"L'autore del messaggio è stato identificato come un controllore del traffico aereo", ha scritto il ministro su X. "È stato sospeso dal servizio fino a nuovo avviso. È stato immediatamente avviato un procedimento disciplinare". In precedenza, Tabarot aveva già dichiarato di aver "richiesto l'apertura di un'indagine amministrativa in seguito all'incidente segnalato dalla compagnia israeliana El Al, che si sarebbe verificato lunedì mattina presso il controllo del traffico aereo".
