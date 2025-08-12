Parigi, dice 'Palestina libera' via radio all'equipaggio di una compagnia aerea israeliana: sospeso controllore di volo

"L'autore del messaggio è stato identificato come un controllore del traffico aereo", ha scritto il ministro su X. "È stato sospeso dal servizio fino a nuovo avviso. È stato immediatamente avviato un procedimento disciplinare". In precedenza, Tabarot aveva già dichiarato di aver "richiesto l'apertura di un'indagine amministrativa in seguito all'incidente segnalato dalla compagnia israeliana El Al, che si sarebbe verificato lunedì mattina presso il controllo del traffico aereo".