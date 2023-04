Di Maio rappresentante dell'Ue nel Golfo, ok dal Comitato politico e sicurezza Cops

L'iter della nomina

La nomina dell'ex ministro degli Esteri dovrà essere ratificata dal Consiglio europeo. La procedura di ratifica, in teoria, non prevede dibattiti. Nel dettaglio, le fasi della procedura prevedono prima un passaggio al Gruppo dei Consiglieri per le relazioni esterne (Relex), che si occupa delle questioni giuridiche, finanziarie e istituzionali relative alla politica estera comune, per alcuni lavori amministrativi del Consiglio. Successivamente è previsto un passaggio al Coreper, con i rappresentanti permanenti europei, come punto senza discussione, per poi al tavolo del primo Consiglio in programma.