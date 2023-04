Antonio Tajani sul nuovo incarico UE di Luigi Di Maio: "Non è stato candidato dal governo italiano"

Ospite a "Stasera Italia" Antonio Tajani commenta il nuovo incarico di Luigi Di Maio come inviato speciale dell'Unione Europea per il Golfo Persico. "Nulla contro, ho solo detto che Di Maio non è un candidato del governo italiano. Si è auto candidato quando era ministro degli esteri e Josep Borrell, l'Alto rappresentante per gli Affari Esteri dell'Unione Europea, l'ha nominato".

"Bisogna fare chiarezza e spiegare che non è stata una candidatura del governo italiano. È stata una scelta europea" ha ribadito Antonio Tajani nel programma di Rete 4. Il vicepremier e ministro degli esteri ha poi commentato la richiesta dall'Europa, arrivata dal commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, sulla riduzione del debito italiano e sulla ratifica del Mes: "Che l'Italia deve ridurre il suo debito non è una novità, è un problema che deve essere affrontato. Abbiamo fatto di tutto per non aumentarlo in questi primi mesi di governo e per applicare il PNRR così da non perdere neanche un euro". E conclude: "Per quanto riguarda i conti pubblici questo governo ha dimostrato grande serietà".