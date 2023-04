Luigi Di Maio e il nuovo incarico Ue per il Golfo: ecco lo stipendio d'oro

Di Maio dovrà gestire gli approvvigionamenti di gas e petrolio che provengono dalla regione del Golfo Persico, oltre che i rapporti, piuttosto tesi, del nostro paese con l'Iran. A differenza degli ambasciatori per l’Unione europea, che rappresentano l’Ue in un singolo Paese, i rappresentanti speciali hanno responsabilità su questioni specifiche, in genere conflitti, che interessano regioni particolari o aree sovranazionali. Il ruolo dell'ex pentastellato potrebbe dunque essere equiparato a quello di un sottosegretario agli esteri con delega per una particolare area o territorio. Mansioni che hanno suscitato alcune perplessità: "Luigi Di Maio durante il suo mandato come titolare della Farnesina ha creato in maniera ripetuta incidenti diplomatici con alcuni Paesi parte del Golfo Persico" sottolinea ancora Zanni. "Di Maio ha presentato la candidatura quando era ministro degli Esteri” in un governo precedente, quindi “non è il candidato del governo”, ha ribadito anche questa mattina il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo.

Gli altri nomi in lizza

L'incarico all'ex capo dei 5Stelle, arriverebbe direttamente dall'Alto rappresentante per gli Affari Esteri dell'Unione Europea, Josep Borrell che avrebbe caldeggiato la sua nomina, nonostante il parere contrario dell'esecutivo italiano. Sarà lui ad avere l’ultima parola dopo l’indicazione del panel tecnico. Eppure, Luigi Di Maio avrebbe sbaragliato la concorrenza di altri tre candidati illustri. Il cipriota Markos Kyprianou (ex ministro degli Esteri, specializzato in diritto internazionale a Cambridge e in diritto societario ad Harvard), lo slovacco Jan Kubis (ex inviato Onu in Libia ed ex rappresentante del segretario generale delle Nazioni Unite in Afghanistan prima e in Libia poi). Infine, il greco Dimitris Avramopoulos (ex ministro ed ex commissario europeo).