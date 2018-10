Detroit, resti 11 neonati trovati nel soppalco di ex agenzia funebre

I resti di 11 neonati sono stati ritrovati in una ex agenzia di pompe funebri a Detroit, negli Usa. Lo riferisce il quotidiano Guardian che cita la polizia locale. Il macabro ritrovamento è avvenuto venerdì: secondo una prima ricostruzione, alcuni operai stavano effettuando lavori di restauro quando hanno scoperto i resti di almeno 9 neonati in una scatola di cartone e di altri due in un sacchetto per la spazzatura, dentro una bara nascosta in un soppalco.