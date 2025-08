Usa, detenuto italiano in centro migranti Alligator: sarà rimpatriato il 5 agosto

Una volta giunto nella struttura, Gheorghe ha avuto modo di parlare con il console generale italiano a Miami, dichiarando di trovarsi in condizioni di salute soddisfacenti, pur esprimendo preoccupazione per la convivenza con altri detenuti descritti come "aggressivi". Le autorità italiane seguono da vicino la vicenda attraverso la Farnesina e il Consolato generale a Miami, che ha effettuato una visita formale ai detenuti italiani nel centro. Il detenuto ha scelto di non opporsi alla procedura di espulsione e, pertanto, non comparirà davanti al giudice dell’immigrazione. Il rientro in Italia è previsto per lunedì 5 agosto. Il caso ha attirato l’attenzione della stampa italiana e internazionale anche a causa della struttura dove Gheorghe è stato recluso, considerata da molti osservatori come particolarmente dura e controversa.