Alligator Alcatraz, rientrato in Italia uno dei due italiani detenuti

È rientrato in Italia Fernando Eduardo Artese, uno dei due italiani detenuti per alcuni giorni nel penitenziario di "Alligator Alcatraz" e poi trasferito nel centro "Krome" di Miami. Lo ha reso noto la Farnesina. Per il momento resta invece ancora nella struttura in Florida Gaetano Cateno Mirabella Costa. Il Consolato a Miami, l'ambasciata a Washington e il ministero degli Esteri continuano a seguire il caso.