Chi sono Mirabella Costa e Artese, i due italiani rinchiusi nella "Alligator Alcatraz" in Florida

Gaetano Cateno Mirabella Costa, 45 anni, è nato a Taormina e ha vissuto negli Stati Uniti fino al suo arresto, avvenuto il 3 gennaio 2025 nella Contea di Marion. Le accuse mosse nei suoi confronti riguardano il possesso illegale di farmaci, un'aggressione e un episodio di violenza contro un over 65. Dopo la condanna, ha scontato sei mesi di carcere nelle strutture della contea fino al 7 maggio, data in cui è stato consegnato all'agenzia per l'immigrazione (ICE) per la procedura di espulsione. Il 9 luglio Mirabella Costa è stato trasferito ad Alligator Alcatraz, un centro per migranti non in regola con i documenti, costruito all'interno di un'ex area aeroportuale della Florida e noto per le sue condizioni di isolamento e le severe misure di sicurezza. Il suo avvocato ha denunciato violazioni dei diritti umani e ha presentato appello contro il trattenimento prolungato.