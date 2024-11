Deforestazione, si spacca la maggioranza Ursula al Parlamento Ue | I Socialisti "delusi": "La Commissione ritiri il testo"

Delara Burkhardt, negoziatrice S&D per la legge Ue sulla deforestazione, ha affermato: "Questo regolamento sulla deforestazione è fondamentale per garantire che i prodotti che entrano nel mercato Ue siano esenti da deforestazione, rafforzando la leadership dell'Ue negli standard ambientali globali. Mentre il Gruppo S&D era aperto al rinvio di un anno per dare alle aziende il tempo di adattarsi, ci siamo categoricamente opposti agli emendamenti indebolenti del PPE, che sono stati fatti passare con il sostegno delle fazioni di estrema destra. Consentendo l'approvazione di questi emendamenti, il Ppe ha eroso la credibilità dell'Ue nella lotta alla deforestazione, alla perdita di biodiversità e al cambiamento climatico. Hanno creato incertezza per gli operatori e i commercianti che si sforzano di rispettare il regolamento. Hanno anche creato un sistema ingiusto di doppi standard tra gli Stati membri dell'Ue, per cui diversi Stati membri saranno classificati in diverse categorie di rischio. In risposta, il Gruppo S&D chiede alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di ritirare completamente la proposta. Con le disposizioni fondamentali del regolamento ora compromesse, un ritardo rischia di causare un'inazione prolungata e invia un messaggio preoccupante sulle priorità ambientali dell'Ue".