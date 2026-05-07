Dazi Usa-Ue, slitta ancora il via libera di Bruxelles | Nuovi negoziati il 19 maggio

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Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europei a Bruxelles: manca ancora il via libera all'intesa tra Ue e Usa sui dazi. Dopo oltre cinque ore di dibattito interistituzionale (il "trilogo"), le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato, a Strasburgo. "Abbiamo compiuto progressi significativi sulla questione del meccanismo di salvaguardia e sulla revisione e valutazione del regolamento principale, ma c'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità", ha detto il presidente della commissione Commercio dell'Eurocamera Bernd Lange.
Cipro: "Vogliamo raggiungere un risultato positivo sui dazi"
Le istituzioni europee fanno sapere che la presidenza cipriota, in rappresentanza del Consiglio, e il Parlamento Ue hanno avuto uno scambio di opinioni su tutte le questioni ancora in sospeso, consentendo ai due co-legislatori di compiere progressi su una serie di aspetti delle proposte.
"Come confermato dai leader dell'Ue, il Consiglio si impegna a procedere rapidamente all'attuazione della dichiarazione congiunta Ue-Usa, nel pieno rispetto della procedura legislativa ordinaria. Siamo pienamente determinati a proseguire il nostro dialogo costruttivo con il Parlamento europeo al fine di portare a termine i lavori legislativi il prima possibile - ha sottolineato il ministro cipriota per l'Energia, il Commercio e l'Industria, Michael Damianos -. Fin dall'inizio, il nostro obiettivo come presidenza è stato quello di lavorare per ottenere tempestivamente un risultato positivo ed equilibrato, garantendo certezza e stabilità alle imprese e alle società europee".
Cos'è il trilogo
Il trilogo Ue è un negoziato informale tra Parlamento europeo, Consiglio dell'Ue e Commissione europea per raggiungere rapidamente accordi sulle proposte legislative. Si tratta, in sostanza, di incontri a tre, fondamentali nella procedura legislativa ordinaria, volti a conciliare le posizioni delle istituzioni e facilitare l'approvazione delle norme. Tali negoziati vengono presieduti dal co-legislatore che ospita la riunione. Il ruolo della Commissione è quello di mediare tra le parti.