Dazi Usa-Ue, slitta ancora il via libera di Bruxelles | Nuovi negoziati il 19 maggio

Nulla di fatto dal round negoziale tra Consiglio, Commissione e Parlamento europei a Bruxelles: manca ancora il via libera all'intesa tra Ue e Usa sui dazi. Dopo oltre cinque ore di dibattito interistituzionale (il "trilogo"), le parti hanno deciso di aggiornarsi a martedì 19 maggio per un secondo negoziato, a Strasburgo. "Abbiamo compiuto progressi significativi sulla questione del meccanismo di salvaguardia e sulla revisione e valutazione del regolamento principale, ma c'è ancora molta strada da fare. Continueremo a lavorare con rapidità e senso di responsabilità", ha detto il presidente della commissione Commercio dell'Eurocamera Bernd Lange.