Russia, 19enne condannata per un post contro la guerra: 2 anni e 8 mesi di cella

Una russa di 19 anni, Daria Kozyreva, è stata condannata a due anni e otto mesi di reclusione per aver espresso opinioni contrarie all'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate di Putin. Lo ha reso noto Amnesty International, che ha denunciato la sentenza come una grave violazione della libertà di espressione e ha chiesto il rilascio immediato e incondizionato della ragazza. La condanna è stata inflitta da un tribunale di San Pietroburgo, che ha ritenuto Kozyreva colpevole di "ripetuto discredito delle forze armate russe", un'accusa fondata su una controversa normativa che limita fortemente ogni critica nei confronti della guerra in Ucraina, definita dagli attivisti una vera e propria "legge bavaglio". Secondo quanto riferito da Amnesty, i motivi della condanna comprendono un post pubblicato online, un'intervista rilasciata all’emittente Radio Liberty e una citazione poetica contro la tirannia lasciata su una statua dedicata al poeta ucraino Taras Shevchenko. Un gesto simbolico, interpretato dalle autorità come un atto di dissenso da punire severamente.