La Danimarca chiude spazio aereo e marittimo per il lancio difettoso di missili: pericolo per la caduta di frammenti

La Danimarca ha avvertito di un "guasto missilistico" a bordo di una nave della Marina, causando la chiusura dello spazio aereo e delle rotte di navigazione vicino allo Stretto del Grande Belt.

L'Autorità marittima danese ha chiesto alle navi di evitare il tratto di mare per il rischio di "caduta di frammenti di missili". In un comunicato l'esercito ha spiegato che il problema con il missile è avvenuto "durante un test obbligatorio, nel quale il lanciamissili viene attivato e non può essere disattivato".