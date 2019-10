Da Enes Kanter a Hakan Sukur, gli sportivi finiti nei guai per essersi schierati contro Erdogan

Al contrario dei calciatori turchi che, durante le qualificazioni di Euro 2020 con la Francia, hanno rifatto il saluto militare in campo , ci sono sportivi che si oppongo nettamente e mettendoci la faccia all'offensiva di Erdogan nel nord della Siria. Da Hakan Sukur , ex bomber dell'Inter e della nazionale turca, a Enes Kanter , giocatore di basket dei Boston Celtics.

Enes Kanter, di 27 anni, che ha rischiato più volte di essere arrestato, in occasione del match della pre-season contro Cleveland ha indossato un paio di scarpe con scritto "Freedom". Poi, su Twitter, ha citato Martin Luther King: "La nostra vita comincia a finire il giorno in cui restiamo in silenzio sulle cose che contano".

E in un tweet successivo Kanter ha ricordato il prezzo che ha dovuto pagare nello schierarsi pubblicamente contro Erdogan. "Non vedo e non parlo con i miei genitori da 5 anni. Hanno imprigionato mio padre. I miei fratelli non riescono a trovare lavoro. Il mio passaporto è stato revocato. E’ stato emesso un mandato di arresto internazionale. La mia famiglia non può lasciare il Paese. Ogni giorno ricevo minacce di morte. Sono attaccato, molestato. Hanno cercato di rapirmi in Indonesia. La libertà non è gratuita”.

Da sempre contro Erdogan è l'ex calciatore Hakan Sukur, ex bomber dell'Inter e della nazionale turca, che su Twitter ha scritto: "La mia è una lotta per la giustizia, per la democrazia, per la libertà e per la dignità umana. Non mi importa di quello che posso perdere se a vincere è l'umanità". Sukur, oggi 48enne, è già finito nei guai per le sue idee in contrasto con il presidente turco Erdogan ed è stato accusato di averlo insultato.

Dopo essere stato eletto in Parlamento alla fine della sua carriera, nel 2013 è stato costretto a dimettersi in seguito a un'inchiesta che ha riguardato Erdogan. Nel 2016 è stato spiccato nei suoi confronti un ordine di arresto perché ritenuto vicino a un gruppo terroristico a seguito del tentato golpe del 15 luglio. Ora vive lontano dal suo Paese, a Palo Alto, in California, con la sua famiglia. Tutti i suoi beni sono stati sequestrati.