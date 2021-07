Cyber attacchi, Casa Bianca prevede incontro con dirigenti russi

agenzia

La Casa Bianca si aspetta un incontro la prossima settimana con dirigenti russi sui cyber attacchi. Lo ha detto la portavoce Jen Psaki, sottolineando che l'ultimo hackeraggio ai danni della società di software Kaseya dimostra la necessità per le aziende americane e le agenzie Usa di migliorare la sicurezza. La politica della Casa Bianca, ha aggiunto, resta quella secondo cui le compagnie non dovrebbero pagare riscatti per i raid informatici.