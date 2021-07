Cuba, il Papa all'Angelus: "Sono vicino al popolo che soffre"

Ansa

Durante l'Angelus Papa Francesco ha rivolto un pensiero a Cuba, dove da giorni gruppi di dimostranti protestano contro la pesante situazione economica dell'isola. Il Pontefice ha detto di essere "vicino al caro popolo cubano in questi momenti difficili, in particolare alle famiglie che maggiormente ne soffrono". Il Papa prega "il Signore che aiuti a costruire in pace, dialogo e solidarietà una società sempre più giusta e fraterna".