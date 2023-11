Crosetto: "In partenza dall'Italia la prima nave-ospedale verso Gaza"

L'Italia continua il lavoro "per cercare di buttare acqua sul fuoco e mi pare che la comunità internazionale si sia mossa in modo adeguato e una delle cose che stiamo chiedendo è di distinguere lo stato di diritto" cioè chi "si muove rispettando le regole a differenza dai terroristi di Hamas " e "ci auguriamo che Israele lo faccia", ha dichiarato ancora Crosetto, pur "comprendendo la difficoltà di agire in una zona come Gaza, dove tutto si unisce e dove vengono nascosti centri di Hamas sotto gli ospedali".

Gli aiuti dell'Italia a Gaza

Due aerei C-130J dell’Aeronautica Militare italiana sono stati inviati per trasportare aiuti umanitari alla popolazione palestinese a Gaza. Gli aerei trasportavano diverse tonnellate di beni primari come tende, coperte, servizi igienici chimici e contenitori d’acqua, per aiutare i civili palestinesi colpiti dalla guerra in Medioriente. I voli sono stati organizzati in collaborazione tra il Ministero degli Affari Esteri italiano, le Nazioni Unite e il Crescente Rosso. Il primo aereo C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa è partito il 30 ottobre, trasportando il materiale al valico di Rafah in Egitto, da dove ha proseguito il suo viaggio verso Gaza via terra, attraverso il Crescente Rosso. Il secondo aereo con ulteriori aiuti è stato inviato il 31 ottobre 2023.