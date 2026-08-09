Crollo nella più grande miniera d'oro d'Egitto: un operaio morto e cinque feriti

Miniera d'Oro di Sessa © Ente del Turismo
Un crollo nella più grande miniera d'oro dell'Egitto ha causato la morte di un operaio e il ferimento di altri cinque lavoratori. L'incidente è avvenuto "all'interno di una galleria in un settore di lavoro sotterraneo" della miniera di Sukari, situata nella regione desertica orientale del Paese.
Indagini in corso
I lavoratori feriti sono stati trasportati in un ospedale della località turistica di Marsa Alam, sul Mar Rosso. Il ministero ha dichiarato che le prime valutazioni mediche indicavano condizioni stabili. Il ministro del Petrolio, Karim Badawy, ha disposto la creazione di una commissione incaricata di indagare sull'accaduto, determinarne le cause, riesaminare le procedure di salute e sicurezza della miniera e raccomandare misure per prevenire incidenti analoghi.
La miniera di Sukari
Situata a circa 30 chilometri a sud-ovest di Marsa Alam, la miniera di Sukari è gestita dalla Sukari Gold Mines Company, una joint venture tra il governo egiziano e la AngloGold Ashanti. La miniera produce circa 500.000 once d'oro all'anno e contribuisce per centinaia di milioni di dollari annui all'economia egiziana. Rappresenta inoltre un progetto di punta nell'ambito degli sforzi governativi per espandere il settore minerario e attrarre investimenti esteri.