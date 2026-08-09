Crollo nella più grande miniera d'oro d'Egitto: un operaio morto e cinque feriti

I lavoratori feriti sono stati trasportati in un ospedale della località turistica di Marsa Alam, sul Mar Rosso. Il ministero ha dichiarato che le prime valutazioni mediche indicavano condizioni stabili. Il ministro del Petrolio, Karim Badawy, ha disposto la creazione di una commissione incaricata di indagare sull'accaduto, determinarne le cause, riesaminare le procedure di salute e sicurezza della miniera e raccomandare misure per prevenire incidenti analoghi.