Crisi Ucraina, Erdogan all'Occidente: peggiorate le cose fra Mosca e Kiev

Recep Tayyip Erdogan, che si è proposto come mediatore nella crisi ucraina, accusa i Paesi occidentali "di peggiorare le cose" fra Mosca e Kiev. "Lo dico apertamente, purtroppo gli occidentali non hanno fino a ora aiutato per la soluzione del conflitto. Non hanno fatto altro che peggiorare le cose", ha detto Il presidente turco alla Cnn locale, durante il volo di rientro da Kiev.