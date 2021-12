Crisi Russia-Ucrania, Mosca: le provocazioni di Kiev nel Donbass saranno stroncate

Afp

La situazione in Ucraina orientale si sta "aggravando" ma qualsiasi "provocazione" da parte delle autorità ucraine per risolvere la situazione nel Donbass con l'uso della forza sarà "stroncata". Lo ha detto il capo dello Stato Maggiore russo Valery Gerasimov in un briefing per i diplomatici militari stranieri. Intanto il presidente americano Joe Biden si consulterà con i Paesi dell'Europa dell'est alleati della Nato sulla crisi tra Russia e Ucraina.