Crisi in Ucraina, Usa e Ue al lavoro sul pacchetto di sanzioni contro Mosca

Le banche nel mirino di Washington Nel pacchetto di sanzioni a cui l'amministrazione Biden sta lavorando, ci sarebbe anche il divieto alle istituzioni finanziarie statunitensi di elaborare transazioni con le principali banche russe. Lo riporta il sito della Reuters citando tre persone a conoscenza del dossier. Le misure mirano a danneggiare l'economia russa tagliando i rapporti bancari "corrispondenti" tra le banche russe prese di mira e le banche statunitensi che consentono pagamenti internazionali.

L'Ue al lavoro sul blocco dell'export verso le repubbliche separatiste A Bruxelles si riuniscono gli ambasciatori dei Paesi Ue (Coreper) per dare il via all'esame di un primo pacchetto di sanzioni: sul tavolo ci sarebbero misure "mirate" nei riguardi "di individui coinvolti nell'azione" messa in campo dalla Russia e il "blocco dell'export" diretto alle due repubbliche separatiste riconosciute da Mosca. Anche Parigi, presidente di turno dell'Unione, ha parlato di sanzioni "proporzionate contro entità e individui russi". "L'elenco dei destinatari è in fase di elaborazione, punteremo su una serie di attività localizzate nel Donbass e direttamente legate agli interessi russi e le adatteremo agli sviluppi attuali", ha spiegato l'Eliseo. "Martedì pomeriggio adotteremo le prime sanzioni" nei confronti di Mosca, ha assicurato l'Alto Rappresentante per la Politica Estera Ue, Josep Borrell.

Le crepe nella determinazione occidentale contro Mosca Sulle decisioni da attuare contro la Russia, tra i leader europei è però emersa qualche esitazione. La procedura prevede l'unanimità degli Stati membri al via libera al pacchetto. Misure drastiche sulle quali, finora, Paesi come Francia, Germania e Italia hanno sempre professato prudenza viste le possibile ritorsioni economiche per l'Europa.

In un editoriale, il Wall Street Journal parla di crepe nella determinazione occidentale. "L'Italia esita su sanzioni dure nel momento sbagliato", scrive il quotidiano, notando come Roma importi il 90% del suo gas e sia uno dei maggiori clienti europei della Russia. Mario Draghi "non vuole che la sua eredità di premier di unità nazionale sia macchiata da una crisi energetica, ma consentire l'imperialismo russo sarebbe una macchia ancora maggiore", osserva il Wall Street Journal. Ma, si legge, "Roma non è l'unica Capitale che potrebbe vacillare sulle sanzioni. La riluttanza della Germania è nota, e anche l'Ungheria ha paura".

Londra pronta a un pacchetto di misure "significative" Infine Londra, che ha riunito il Comitato di emergenza Cobra. Il premier Boris Johnson, fa sapere Downing Street, annuncerà a breve sanzioni "significative" contro la Russia. Nessuna indiscrezione, tuttavia, sulla natura delle misure previste. Il premier è stato raggiunto da alti funzionari della sicurezza, dalla ministra degli Esteri Liz Truss e dal ministro della Difesa Ben Wallace, per valutare l'impatto della decisione della Russia di riconoscere le regioni separatiste dell'Ucraina.