Crans-Montana: un "amico anonimo" pronto a pagare 400mila euro di cauzione per liberare i Moretti

Jacques Moretti, il proprietario del Constellation di Crans-Montana, potrebbe essere scarcerato su cauzione entro 48 ore. E così pure la moglie Jessica, attualmente controllata tramite braccialetto elettronico e obbligo di firma. A pagare i 400mila euro necessari per la liberazione, sarebbe un "amico" dell'imprenditore e della consorte. Ne dà notizia l'Agi, che ha evidenziato negli atti dell'inchiesta una lettera inviata dall'avvocato di Jacques Moretti alla Procuratore del Canton Vallese, Beatrice Pilloud. "Le scrivo per informarla - si legge nel documento - che un caro amico del mio cliente, nonché di sua moglie, ha accettato di versare un deposito cauzionale. Data la copertura mediatica del caso, chiedo che venga garantita una misura di protezione e il più rigoroso anonimato per questa persona".