Crans-Montana, Leonardo Bove è arrivato al Niguarda: ha ustioni sul 50% del corpo

È stato appena accolto all'Ospedale Niguarda Leonardo Bove, il 16enne del liceo Virgilio vittima dell'incendio di Crans-Montana. Finora il giovane era rimasto ricoverato all'Ospedale di Zurigo. Ha ustioni su oltre il 50% della superficie corporea e danni causati dall'inalazione di fumi velenosi. Sale così a 12 il numero dei pazienti ricoverati a Niguarda: ciascuno di loro è considerato in condizioni gravi ed è in prognosi riservata.