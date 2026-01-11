Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Speciale La strage di Crans-Montana
E' il dodicesimo ricoverato a Milano

Crans-Montana, Leonardo Bove è arrivato al Niguarda: ha ustioni sul 50% del corpo

Il 16enne, studente del liceo meneghino Virgilio, è in gravi condizioni e rimane in prognosi riservata

11 Gen 2026 - 20:14
© Dal Web

© Dal Web

È stato appena accolto all'Ospedale Niguarda Leonardo Bove, il 16enne del liceo Virgilio vittima dell'incendio di Crans-Montana. Finora il giovane era rimasto ricoverato all'Ospedale di Zurigo. Ha ustioni su oltre il 50% della superficie corporea e danni causati dall'inalazione di fumi velenosi. Sale così a 12 il numero dei pazienti ricoverati a Niguarda: ciascuno di loro è considerato in condizioni gravi ed è in prognosi riservata.

Ti potrebbe interessare

crans-montana

Sullo stesso tema