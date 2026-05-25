Dubbi anche su trasparenza e cifra raccolta - L'associazione indicata come beneficiaria dei proventi del concerto, non risulterebbe registrata ufficialmente e non avrebbe un numero di telefono pubblico. Nelle ultime ore è arrivato anche un comunicato della stessa associazione che dichiara di avere ricevuto i proventi del concerto il 6 maggio scorso, ringraziando pubblicamente gli organizzatori e tutti gli artisti che hanno partecipato all'evento. Ma nel comunicato non viene specificata la cifra effettivamente ricevuta né vengono spiegati tempi e modalità con cui i soldi dovrebbero essere distribuiti alle famiglie e ai feriti. Uno degli organizzatori, contattato dal Messaggero, ha confermato che i soldi sarebbero stati trasferiti regolarmente all'associazione il 6 maggio e ha difeso duramente l'organizzazione del concerto. Ma ha anche parlato di altri numeri. "Le numerose affermazioni diffuse oggi sono false", ha spiegato, sostenendo che la cifra di 150mila franchi "è totalmente inventata". "Avremmo adorato raccogliere 150mila franchi svizzeri, ma siamo ben lontani da questo importo".