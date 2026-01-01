Crans Montana, esplosione in un bar durante la festa di Capodanno: ci sono morti

La località è tra le principali stazioni sciistiche del Paese, i media riferiscono di vittime e di decine di feriti. Il locale poteva accogliere fino a 400 persone
Un'esplosione che ha innescato poi un incendio ha provocato un numero ancora imprecisato di morti nel bar "La Constellation" di Crans-Montana, una delle più rinomate e famose località sciistiche della Svizzera. Per il portavoce della polizia locale, sono ancora sconosciute le dinamiche degli eventi, ma ha confermato che ci sono "diversi morti e diversi feriti". Il rogo si sarebbe sprigionato intorno all' 1.30 della notte.
Il rogo è scoppiato in seguito a una o più esplosioni, riporta la Radiotelevisione Svizzera sul suo sito. l locale poteva accogliere fino a 400 persone. I servizi di emergenza sono sul posto e gli elicotteri di Air-Glaciers sono stati mobilitati. Anche numerose ambulanze sono state mobilitate. La polizia ha istituito una linea di assistenza per le famiglie ed è stata convocata una conferenza stampa.