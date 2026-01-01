Crans Montana, esplosione in un bar durante la festa di Capodanno: ci sono morti

Un'esplosione che ha innescato poi un incendio ha provocato un numero ancora imprecisato di morti nel bar "La Constellation" di Crans-Montana, una delle più rinomate e famose località sciistiche della Svizzera. Per il portavoce della polizia locale, sono ancora sconosciute le dinamiche degli eventi, ma ha confermato che ci sono "diversi morti e diversi feriti". Il rogo si sarebbe sprigionato intorno all' 1.30 della notte.