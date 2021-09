Covid, YouTube mette al bando i canali di disinformazione no vax

agenzia

YouTube mette al bando le disinformazioni sui vaccini anti-Covid, cancellando gli account personaggi no vax diventati popolari sui social, come Joseph Mercola e Robert F. Kennedy Jr, nipote dell'ex presidente Usa. Lo annuncia la stessa piattaforma, spiegando che rimuoverà qualsiasi video contenente affermazioni come quelle sui vaccini che non riducono la trasmissione o la contrazione della malattia, o che causano autismo, cancro e infertilità.