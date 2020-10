Covid, von der Leyen: "In Ue vaccini distribuiti in base alla popolazione di ogni Paese"

"Una volta che i vaccini anti-Covid richiesti dall'Ue saranno pronti verranno distribuiti, nello stesso momento, a tutti i Paesi dell'Unione in quantità proporzionali alla popolazione di ogni Stato". Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen , dopo la videoconferenza dei 27 leader. Inoltre, ha aggiunto, "sono stati stanziati 220 milioni di euro per il trasferimento dei pazienti da un Paese all'altro dell'Ue".

"Vogliamo organizzare una piattaforma per mettere insieme gli esperti nazionali e dell'Ue sul coronavirus per condividere le migliori pratiche. Così impareremo gli uni dagli altri cosa funziona e cosa invece evitare", ha poi sottolineato la presidente della Commissione Ue.

"I test ed i tracciamenti - ha proseguito - vanno mano nella mano. Ventidue Stati membri hanno già sviluppato le App. La Commissione ha realizzato un sistema di interoperabilità, tre Paesi ne fanno già parte. A novembre anche altri 19 si uniranno".

Conte al Consiglio Ue: "Recovery Fund parta quanto prima" "La risposta sanitaria non è alternativa a quella sociale ed economica: il Recovery Fund deve partire prima possibile." E' quanto hanno dichiarato fonti di Palazzo Chigi in merito alla posizione del premier Giuseppe Conte nel corso del Consiglio straordinario Ue, svoltosi in video-call. "Dai test, al vaccino, alle App di tracciamento, alla condivisione di dati e necessità sulle terapie intensive: le misure sanitarie anti-Covid hanno successo solo se coordinate in Europa. L'Italia sostiene questo approccio e pensa che i Ministri della Salute debbano svolgere un ruolo di primo piano", hanno aggiunto le stesse fonti.

Michel: "Speriamo nell'accordo a breve" "Speriamo di arrivare a breve a una decisione su pacchetto concordato" per la ripresa socio-economica, ha ausipacato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel . "Tutti capiamo quanto sia importante fare progressi per fermare la diffusione del virus" cosi' come "realizzare cio' che abbiamo deciso" dal punto di vista economico, ha sottolineato Michel, auspicando che le "diverse posizioni possano convergere".