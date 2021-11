Variante Omicron, Ema: "Pronti piani di emergenza, ma speriamo non servano"

Ansa

"I piani di emergenza" ci sono, "siamo pronti per il peggio anche se speriamo per il meglio. I vaccini restano lo strumento chiave" contro la variante Omicron. Lo ha detto Emer Cooke, direttrice esecutiva dell'Agenzia europea dei medicinali, nel suo intervento al Parlamento Ue. "Dobbiamo lavorare ancora di più per fare crescere il tasso di vaccinazione, soprattutto in quegli Stati membri dove questi tassi sono pericolosamente bassi", ha aggiunto.