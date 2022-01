Covid, Oms: "In due mesi oltre il 50% degli europei sarà contagiato da Omicron"

All'attuale tasso d'infezione, oltre il 50% degli europei saranno contagiati da Omicron entro due mesi. Così l'Organizzazione mondiale della Sanità. "A questo ritmo, l'Institute for Health Metrics and Evaluation prevede che oltre il 50% della popolazione della regione sarà infettata da Omicron entro le prossime sei-otto settimane", ha affermato il direttore dell'Oms per l' Europa, Hans Henri P. Kluge.