Covid, studio: vaccino Pfizer protegge contro le varianti Gb e Sudafrica

IPA

Il vaccino anti-Covid realizzato dalla Pfizer può proteggere dalla mutazione individuata in due varianti contagiose del virus diffusesi in Gran Bretagna e Sudafrica. Entrambi i ceppi condividono una mutazione comune chiamata N501Y, una leggera alterazione in un punto della proteina he riveste il virus. Si ritiene che questo cambiamento sia la ragione per cui possono diffondersi così facilmente.