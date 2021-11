Covid, Rutte: "In Olanda coprifuoco per bar e negozi anticipato alle 17"

Afp

Il governo olandese, come previsto, ha annunciato un'ulteriore stretta per contenere la nuova impennata dei contagi da Covid nel Paese. Il premier Mark Rutte ha reso noto che l'inizio del coprifuoco per bar, ristoranti e negozi, che sarà in vigore a partire da domenica, scatterà ogni giorno alle 17. "I Paesi Bassi saranno di fatto chiusi tra le 17 e le 5", ha detto Rutte in conferenza stampa.