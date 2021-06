Covid, Onu: l'impatto sul turismo supera i 4mila miliardi di dollari | Tunisia, si entra solo con un tampone negativo

In considerazione dell'allarmante situazione sanitaria nel Paese, le autorità tunisine hanno introdotto l'obbligo dal primo luglio di presentare un test molecolare negativo effettuate nelle 72 ore precedenti a tutti quelli che varcano i confini dello Stato. La regola vale anche per i vaccinati o per quelli che hanno già avuto la malattia. Tale misura fa parte di un pacchetto di nuove disposizioni restrittive, tra cui il coprifuoco anticipato alle 20, varate dall'esecutivo per tentare di contenere la nuova ondata di contagi, che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario nazionale.