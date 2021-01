Covid, nuovi picchi in Gb: oltre 1.000 decessi e 62mila contagi in 24 ore

Si tratta di numeri che superano i picchi giornalieri fatti segnare in primavera, durante la prima ondata della pandemia. Salgono anche i ricoverati negli ospedali del Regno, stabilmente al di sopra dei 3.000 al giorno nell'ultima settimana, con minaccia crescente di sovraffollamento in diversi reparti e una quota di ricoverati per Covid aumentata a circa il 30% del totale dei pazienti fra i nosocomi del Paese.

La Gran Bretagna, dopo le ultime giornate, torna a superare l'Italia in Europa come Paese con la somma più alta di decessi per coronavirus in cifra assoluta dall'inizio dell'emergenza: 77.346, contro 76.877. In rapporto alla popolazione, Belgio, Spagna e Italia continuano tuttavia ad avere al momento un tasso complessivo di morti per Covid peggiore del Regno Unito.

La regina Elisabetta II ha indossato per la prima volta dallo scoppio della pandemia di coronavirus la mascherina, obbligatoria in Gran Bretagna in alcuni luoghi al chiuso, a un evento pubblico. Coma fa notare la Bbc Elisabetta II ha indossato la mascherina alla cerimonia commemorativa che si è svolta a Londra presso l'Abbazia di Westminster prima del Remembrance Day dell'11 novembre, il giorno in cui il Regno Unito rende omaggio a coloro che hanno perso la vita in guerra.

In Svizzera ristoranti e bar chiusi fino a fine febbraio Preoccupano anche i numeri della Svizzera dove si sono registrati 4.808 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Le autorità svizzere prevedono di chiudere ristoranti, bar, impianti sportivi e istituzioni culturali fino alla fine di febbraio. La decisione dovrebbe essere effettiva da sabato. Le stazioni sciistiche prevedono invece di rimanere aperte.