Gb, prima uscita in pubblico con la mascherina per la regina Elisabetta

La regina Elisabetta II ha indossato per la prima volta dallo scoppio della pandemia di coronavirus la mascherina, obbligatoria in Gran Bretagna in alcuni luoghi al chiuso, a un evento pubblico. Coma fa notare la Bbc Elisabetta II ha indossato la mascherina alla cerimonia commemorativa che si è svolta a Londra presso l'Abbazia di Westminster prima del Remembrance Day dell'11 novembre, il giorno in cui il Regno Unito rende omaggio a coloro che hanno perso la vita in guerra.