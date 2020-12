Covid, ministro britannico: "La nuova variante del virus è fuori controllo"

Italy Photo Press

La nuova variante di coronavirus individuata nel Regno Unito è "fuori controllo". Lo ha detto il ministro alla Sanità britannico, Matt Hancock, precisando però che le autorità hanno "agito con decisione e molto rapidamente". Oltre che in Olanda, la mutazione è stata individuata anche in Danimarca e Australia. Il Belgio sospenderà i voli e i treni provenienti della Gran Bretagna almeno per 24 ore. Anche la Germania ha annunciato la stessa intenzione.