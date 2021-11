Covid, Merkel: "La situazione dei contagi in Germania è drammatica"

"La situazione pandemica in Germania è drammatica". Lo ha detto Angela Merkel , riferendosi ai quasi 53mila casi di Covid registrati nel Paese nelle ultime 24 ore. "Anche il numero di morti è spaventoso", ha aggiunto, sottolineando che le persone ricoverate nelle terapie intensive aumentano rapidamente. Sui vaccini l'ex cancelliera ha sottolineato: "Non è affatto tardi per farsi somministrare una prima dose".

Speranza: "19mila prime dosi al giorno: non è poco" In Italia prosegue la campagna vaccinale che a oggi conta 92,5 milioni di vaccini somministrati, mentre non si arrestano le persone, che prima erano dubbiose, che ora fanno la prima dose. Lo riporta il ministro della Salute Roberto Speranza, spiegando: "Oggi in Italia sono state somministrate 92,5 mln di dosi di vaccino. Non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato un grande Paese. Le prime dosi sono fondamentali. Continuiamo a farne circa 19mila al giorno: sembra un numero residuale e invece è importante perché ogni singola dose di vaccino in più significa rendere più forte il nostro scudo contro il Covid-19. Dobbiamo insistere".

In Alta Austria salme nei corridoi La quarta ondata di coronavirus ha colpito in pieno l'Alta Austria, che ha un'incidenza settimanale di 1.455 casi di contagio (per ogni 100mila abitanti). In un ospedale nella notte tra domenica e lunedì si sono registrati talmente tanti decessi che le salme sono state "parcheggiate" in corridoio. Lo racconta all'agenzia Apa un'infermiera che ha voluto mantenere l'anonimato. L'operatrice sanitaria evidenzia la forte pressione, anche psicologica sul personale infermieristico. "Di solito quando un paziente muore, viene pettinato e i parenti possono salutarlo in modo dignitoso. Un morto per Covid viene infilato nudo in una sacco di plastica e la cosa finisce li'", aggiunge. L'infermiera racconta anche di un caso di triage. "E' arrivata una donna anziana con un tasso di saturazione del sangue sotto il 50%. Normalmente sarebbe stata portata in terapia intensiva, lei no. Per fortuna è sopravvissuta", racconta l'infermiera.