Covid, a New York torna il Capodanno a Times Square: ma con vaccino

La folla potrà di nuovo riempire Times Square a New York in occasione dei festeggiamenti di Capodanno. Sarà però richiesto di esibire prova di vaccinazione completa contro il Covid, e chi non può essere vaccinato a causa di problemi medici dovrà presentare un test con risultato negativo. Lo ha reso noto il sindaco di New York, Bill de Blasio.