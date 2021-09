Afp

In Germania ai non vaccinati contro il Covid-19 non spetterà più alcun compenso per il periodo in cui dovessero mettersi in quarantena. E' quello che ha stabilito il ministro della Salute, Jens Spahn, in accordo con i colleghi dei Laender. Le nuove regole entrerebbero in vigore al più tardi dal primo novembre e riguarderebbero le persone risultate positive al tampone, ma anche i turisti di ritorno da Paesi ritenuti ad alto rischio.