Covid, in Gb stop a tutte le restrizioni dal 24/2: anche isolamento per positivi

Il premier britannico Boris Johnson ha formalizzato alla Camera dei Comuni la fine di tutte le ultime restrizioni Covid, a partire dal 24 febbraio, in vigore in Gran Bretagna.

Stop anche all'obbligo dell'isolamento per le persone contagiate, che saranno semplicemente "incoraggiate a esercitare la responsabilità personale" in caso d'infezione, così come avviene quando si è soggetti a "un'influenza". Annunciata anche la graduale revoca della distribuzione gratuita a pioggia dei test antigenici.