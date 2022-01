Partygate, la polizia inglese indaga sulla festa di compleanno di Boris Johnson

Nell'ambito dello scandalo "partygate", Scotland Yard sta indagando sul compleanno di Boris Johnson . Il 19 giugno 2020 il primo ministro inglese ha partecipato a una festa nella Cabinet Room a Downing Street , in presunta violazione delle regole anti-Covid . E' quanto emerge dal rapporto Gray , in cui si evidenzia che la polizia sta indagando su un totale di dodici riunioni.

Sono in tutto 16 gli eventi finiti sotto la lente del rapporto Gray, di questi ben 12 sono oggetto dell'indagine avviata da Scotland Yard e riguardano almeno otto date diverse. I quattro non finiti sotto indagine della polizia sono tutti avvenuti nel 2020, il 15 maggio, il 27 novembre, il 10 e il 15 dicembre.

Nel rapporto si legge che "gli incontri nell'ambito di questa indagine sono distribuiti lungo un periodo di 20 mesi (negli anni 2020-21, ndr), un periodo che è stato unico negli ultimi tempi in termini di complessità e ampiezza delle richieste ai dipendenti pubblici e in effetti al pubblico in generale".

E continua ricordando l'impegno di funzionari e di tutti i servitori dello Stato. Viene però fatta un'affermazione molto importante che potrebbe avere pesanti ricadute sul futuro del premier conservatore Boris Johnson: "C'è un insegnamento significativo da trarre da questi eventi che devono essere affrontati immediatamente in tutto il governo. Per questo non è necessario attendere la conclusione delle indagini di polizia". Non solo, Gray fa riferimento all'eccessivo uso di alcol" nei party, che non è appropriato per quei luoghi istituzionali.