Vaccini Gb, consulenti governo: quarta dose a over 75 in primavera

Quarta dose del vaccino anti-Covid in arrivo da questa primavera in Gran Bretagna per gli over 75 e le persone vulnerabili dai 12 anni in su, parallelamente ai programmi sul superamento di tutte le restrizioni.

Lo hanno deciso i consulenti governativi della campagna vaccinale, le cui raccomandazioni verranno trasformate più avanti in date precise dal gabinetto di Boris Johnson. Gli stessi consulenti hanno inoltre reso noto un piano, già delineato con il governo, per estendere ulteriormente in autunno l'offerta della quarta dose ad altre fasce di età.