Covid Giappone, a scuola si può parlare all'intervallo

(tradotto dal giapponese: mangia in silenzio) è unche gli alunni erano tenuti a osservare nelle scuole per cercare di contenere il diffondersi dell'infezione. Oltre a non potertra loro durante il pasto, gli studenti non potevano sedersie dovevano rispettare la. La pausa, da essere un'occasione per confrontarsi con i propri coetanei, era diventata una triste routine: il silenzio era coperto solo dal suono delle posate che colpivano i piatti e per questo motivo qualche preside aveva cercato di rendere il tutto più piacevole trasmettendo dellaattraverso l'impianto acustico della scuola.Dopo Fukuokahanno seguito lo stesso esempio., a sud di Fukuoka, e, nell'area metropolitana di Tokyo, hanno iniziato a sollevare alcune delle restrizioni riscontrando il favore degli insegnanti che attendevano da tempo qualche segno di ritorno alla normalità. Ma se i docenti sembrano essere d'accordo sull'abbandono del mokushoku, lo stesso non si può dire dei genitori che temono un nuovo aumento delle infezioni.