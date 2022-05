Covid, il Giappone riapre le frontiere ai turisti dal 10 giugno

Dopo l'allentamento delle restrizioni anti-Covid, per la prima volta dall'inizio della pandemia il Giappone aprirà nuovamente le frontiere ai turisti a partire dal 10 giugno.

Lo ha annunciato il premier nipponico Fumio Kishida a una settimana da quella che era la data prevista per il raddoppio delle quote, attualmente fissate a 10.000 arrivi giornalieri. Per ridurre il rischio di infezioni, però, gli ingressi per scopo di turismo saranno limitati ai gruppi che si rivolgono agli operatori turistici.