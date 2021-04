Covid Gb, anziani separati a causa della pandemia: si riuniscono dopo 8 mesi

La storia - Mary e Gordon si erano visti l'ultima volta 8 mesi fa, quando l'uomo era stato trasferito in una casa di cura. Mary non aveva mai potuto fargli visita per via delle restrizioni. Intanto, anche lei era stata portata in una casa di riposo, ma diversa rispetto al marito, la Baily House Care Home a Mansfield.

Quando, di recente, alla Baily House si è liberata una stanza, Gordon si è finalmente potuto trasferire e ha potuto incontrare la moglie.

"È stato meraviglioso! E' così bello rivederlo. Da quando ci siamo separati ho pianto tanto, ora finalmente possiamo stare insieme", ha detto Mary.