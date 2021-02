Gb, anziani sposati da 60 anni separati dal coronavirus: riuniti dopo un anno di distanza

Hill Care

Non si vedevano da un anno a causa delle restrizioni anti-Covid Stanley e Mavis Harbour, marito e moglie ottantenni sposati da 60 anni. Ora si sono finalmente riuniti alla casa di riposo Lever Edge Care Home di Great Lever, in Inghilterra. Un'emozione incredibile per entrambi, documentata sul web dallo staff della struttura. "Mi è mancato tanto. Sono così felice. Non voglio più stare lontano da lui. Mi sento persa", ha detto la donna. "Quando l'ho vista non riuscivo a crederci. Sembrava un sogno", è stato invece il commento del marito.