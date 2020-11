Covid, G20: "Scuola essenziale, garantire istruzione in presenza"

Ansa

Nel corso del G20 è stato sottolineato come siano state prese "misure per mitigare l'impatto della pandemia del Covid-19 sull'istruzione". Nel comunicato finale viene poi ribadita "l'importanza di continuare a garantire l'istruzione con l'attuazione di misure per assicurare l'apprendimento di persona e, se necessario, un efficace insegnamento a distanza". L'istruzione è ritenuta "centrale per combattere le disuguaglianze".