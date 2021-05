Covid, Ema: vaccino Pfizer può stare in frigo fino a un mese  

Afp

Il comitato per i medicinali per uso umano dell'Ema ha raccomandato una modifica alle condizioni di conservazione del vaccino anti-Covid-19 sviluppato da BioNTech/Pfizer. Il periodo di conservazione approvato per il flaconcino scongelato non aperto a 2-8° C, cioè in un normale frigorifero dopo il congelamento, è esteso da 5 giorni fino a un mese. Lo ha comunicato l'Agenzia europea del farmaco in una nota.