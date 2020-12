Covid, diecimila invitati a un matrimonio in Malesia ma senza infrangere le regole: tutti in auto

Ci sarebbero dovuti essere solo venti invitati per via delle limitazioni anti-Covid e invece a un matrimonio vicino a Kuala Lumpur, in Malesia, ne sono arrivati diecimila. Nessuna regola infranta però, perché gli ospiti sono rimasti tutti a bordo delle proprie auto, con i finestrini rigorosamente alzati. A regalare alla propria fidanzata, Oceania Alagia, le prime nozze drive-through della storia è stato Tengku Muhammed Hafiz, figlio dell'ex ministro Tengku Adnan.