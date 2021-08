La Danimarca si appresta a revocare tutte le misure di contenimento anti-Covid dal primo ottobre. Discoteche aperte da settembre, via l'obbligo di tampone per i ristoranti, niente mascherine da ottobre. Passi resi possibili dal consistente e costante calo di contagi, attribuito essenzialmente agli alti tassi di vaccinati e al buon funzionamente dell'app Coronapass obbligatoria per ristoranti, musei, parrucchieri, saloni di estetica.

Nella campagna vaccinale, la Danimarca si è distinta anche per la decisione del premier Mette Fredriksen di immunizzare i ragazzi tra i 12 e i 15 anni, oltre alle donne in gravidanza, su base volontaria.

In realtà, in Danimarca già in primavera i bambini erano tornati a scuola e c'era stato il via libera per la ristorazione all'aperto proprio mentre in buona parte dei Paesi europei si oscillava tra lockdown soft, coprifuoco e chiusure mirate. Ad agosto, nonostante un numero di contagi ancora relativamente alto, sono state annullate altre limitazioni, come il numero massimo di passeggeri per il trasporto pubblico. I test anti-Covid (due la settimana per accedere alle scuole in presenza) sono passati da obbligo a "raccomandazione".

Il calendario delle riaperture - Se dal primo settembre saranno revocate le restrizioni per la movida notturna e l'obbligo di pass vaccinale o test negativo per andare ai ristoranti e agli eventi culturali, dal primo ottobre si archivierà anche il Coronapass.

Ha aiutato, nella gestione della pandemia, la conformazione del Paese, scarsacmente popolato con poche grande città oltre alla capitale Copenaghen: Odense, Aarhus e Aalborg. A inizio agosto il bilancio delle infezioni era complessivamente sotto la soglia dei 320mila casi, con poco più di 2.500 morti su una popolazione di meno di 6 milioni di abitanti.

Ma il fattore chiave sembra l'alto tasso di vaccinazioni: secondo i dati riportati da The Local, già a fine luglio quasi il 60% degli over 16 danesi era completamente vaccinato. In realtà, il governo non esiste una quarta ondata ma pensa di poterla fronteggiare. Sempre secondo "The Local", oltre 3.700 danesi completamente vaccinati sono censiti come nuovi contagi, ovvero circa 0,12% dei completamente vaccinati. Sono state inoltre contagiaate 17.532 persone che hanno ricevuto solo la prima dose, e questo corrisponde al 10,8% di tutte le infezioni.